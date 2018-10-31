Ярославская область, 31 октября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Ярославские плотники построят в сербском городе Иваница деревянный «Русский дом» в народном стиле. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации городского поселения Ростов Андрей Лось.

Администрация Ростова Великого Мощи Ростово-ярославских святых в Сербии

Об этом договорились главы городов-побратимов в ходе визита ярославской делегации. В нее входили не только светские, но и духовные лица. Наместник Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря игумен Августин (Неводничек) доставил в Сербию ковчег с частицами святых мощей Ростово-Ярославских святых. По просьбе сербской стороны святыня два дня находилась в Белграде, в соборе святого Саввы, затем ковчег со святыней привезли в город Иваница.

Там главы городов-побратимов подписали соглашение о строительстве «Русского дома» в центральной части города Иваница.

Финансирование этого проекта будет практически пятьдесят на пятьдесят. Они место предоставляют, материал дают. Это будет рубленный дом в старинном стиле, который срубят наши мастера. Их размещают, кормят. С нашей стороны мы должны обеспечить проезд и заработную плату мастерам. Сербская сторона представит льготы на электричество, технику и все что можно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации городского поселения Ростов Андрей Лось.

Это будет жилой дом, где разместится музей, гостевые комнаты и зал переговоров.

«Мы решили, что нужно дружить более серьезно, и поддерживать Сербию во всех вопросах, хотя бы даже морально. Нас очень сильно поддержало консульство Сербии. Они сказали, что им очень тяжело и каждый такой шаг для них очень важен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Лось.

Иваницы стали городом-побратимом Ростова в июне 2015 года.