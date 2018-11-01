Варшава, 1 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Польские полицейские 9 и 10 ноября проведут массовую и символическую акцию по сдаче крови — в рамках, в свою очередь, акции протеста, усиливающейся по всей стране. Что стоит за действиями полиции и других людей в форме, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Вместе с полицейскими к этой акции намерены присоединиться пожарные, пограничники и работники тюремной службы. По словам главы отделения профсоюза полицейских в Ольштыне Славомира Конюшего, акция связана с обретением Польшей независимости:

«Наши предки проливали кровь в борьбе с захватчиками, мы проливаем кровь в борьбе с пропагандой и надменностью властей. Докажем, что не хуже наших предков. Сто лет тому назад свобода была запечатлена кровью, кровью запечатаем и наше достоинство».

Пока что протест «людей в форме», длящийся уже несколько месяцев, продолжается, список требований обширен: в него входит повышение зарплаты на 500 злотых в этом году, на 650 злотых — с нового года, плюс разовая индексация зарплаты, плюс возврат к нормам выхода на пенсию до реформы 2013 года и возвращение выплат сверхурочных и больничных в размере 100% от заработной платы.

Замминистра внутренних дел Польши Ярослав Желинский подчеркнул, что его ведомство готово к соглашению с профсоюзами «людей в форме», включая дополнительное повышение и 100%-ную оплату сверхурочной работы. Но, по мнению самих полицейских, исполнение уступок будет зависеть от желания министра и того, сколько на это будет выделено средств.

О других темах польской региональной прессы читайте в статье: Новый праздник Польши: в честь независимости или братьев Качиньских?

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