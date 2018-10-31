Ярославль, 31 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Ярославское УФАС отказалось включать ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Крыша дома на улице Лучезарной

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области в одностороннем порядке расторг контракт с «Дельтой Констракшн» на ремонт домов на улице Лучезарной из-за того, что фирма не смогла выполнить ремонт в сроки контракта.

Однако фирма заявила, что это произошло по «политическим мотивам». «Дельта» представила в УФАС документ, якобы продлевающий срок работ до конца октября. В итоге УФАС встало на сторону подрядчика и не стало включать «Дельту» в реестр.