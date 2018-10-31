Калуга, 31 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Калуге 31 октября на внеочередном заседании Городской думы депутаты внесли поправки в бюджет областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 860,4 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области. 395,9 млн рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугатеплосеть». Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения, а также на оплату уже выполненных работ.

Городская дума Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 31.10.2018

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, в тарифах теплосети не заложена инвестиционная составляющая, так что развитие системы теплоснабжения города возможно лишь за счёт бюджетных средств. Полученные средства будут использованы для проектирования и строительства новой котельной в районе Грабцевского шоссе, котельной нового дворца спорта, обеспечения теплоснабжения микрорайона Веснушки, реконструкции котельной на улице Хрустальной, замены котлов в Правобережье, а также перекладки сетей теплоснабжения.

345 млн рублей будет использовано для погашения бюджетного кредита. 124,5 млн рублей будет направлено на оплату приобретения здания нового детского сада на улице Георгия Амелина. 20 млн рублей выделяется на приобретение компьютерной техники, серверного оборудования и комплектующих. Также производится перераспределение бюджетных средств в рамках ранее утверждённых параметров. 27 миллионов рублей выделяется на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, средства будут использованы для ремонта улицы Генерала Попова.

Депутат Юрий Титков напомнил руководству городской управы о необходимости обустройства тротуара к школе в микрорайоне Малинники.

«Вопрос не решается на протяжении уже нескольких лет, — подчеркнул депутат, — дети вынуждены идти по проезжей части порядка 300−400 метров».

Городской голова Дмитрий Разумовский заверил депутатов, что тротуар будет обустроен в 2019 году, работы по подготовке проектно-сметной документации будут выполнены в ближайшее время.

62 тысячи рублей будет выделено на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Депутат Евгений Каменарович поднял вопрос о необходимости выделения дополнительных средств для решения проблемы беспризорных животных.

«Не уверен, что 62 тысяч хватит для обеспечения работы по отлову и содержанию в полном объёме, — отметил депутат, — в микрорайоне Куровское бродячие собаки стали уже серьёзной проблемой, доходит до того, что жители боятся отпускать детей на улицу».

Как пояснил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, ранее на эти цели уже было выделено около ста тысяч рублей, а до конца года на отлов и содержание безнадзорных животных планируется выделить ещё порядка 200 тысяч рублей.

Также в ходе заседания были согласованы сделки МУП «Управление калужского троллейбуса» по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сообщил коллегам о назначении депутата Городской думы Дениса Курганова на должность директора Фонда поддержки строительства доступного жилья Калужской области. Глава городского самоуправления поздравил Дениса Курганова с назначением и пожелал новых успехов в профессиональной деятельности.