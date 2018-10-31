Ярославль, 31 октября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Музей истории города Ярославля будет передан на уровень региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля приняла решение отказаться от собственного музея. Городские власти обратились в областное правительство с просьбой принять учреждение культуры. В правительстве обещают, что сохранят его профиль.

Это позволит решить ряд задач. Для муниципалитета — снизить нагрузку на городской бюджет, для региона — получить новые возможности развития музейного дела в рамках формирования культурной и туристической привлекательности региона. Это стратегические задачи развития Ярославской области, поставленные программой «10 точек роста», — сказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Что будет с сотрудниками музея, зданиями и экспозициями, в областном правительстве пока не поясняют. Прецеденты передачи культурных учреждений были и раньше. Так в 2016 году городские власти передали региону культурно-просветительский центр имени Терешковой.