Москва, 31 октября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Российское издательство Hobby World запустило кампанию по сбору средств на свою настольную игру «Место преступления» на краудфандинговой платформе CrowdRepublic. Разработчики обещают, что «Место преступления» станет одной из первых настольных игр в виртуальной реальности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первый тираж игры был выпущен благодаря кампании на международной краудфандинговой площадке Kickstarter, где проект собрал 795 тысяч долларов при поддержке более девяти тысяч участников. Во Франции тираж был распродан за один день. Игра получила преимущественно положительные отзывы критиков и специализированных изданий.

Разработчики позиционируют «Место преступления» как одну из первых настольных игр в виртуальной реальности. Перед началом прохождения игрокам необходимо скачать специальное приложение на Android или IOS, с помощью которого будет вестись игровое расследование. По сюжету проекта, команда игроков будет раскрывать убийства, ограбления и похищения людей в современном Лондоне. В комплекте с копией игры идут специальные виртуальные очки.

Сейчас компания Hobby World собрала уже более 700 тыс. рублей на реализацию игры. Кампания на CrowdRepublic продлится до 12 ноября.

Напомним, что Hobby World — крупнейшая российская компания в сегменте издания и дистрибьюции настольных игр следующих категорий: детские, семейные, игры для вечеринок, стратегические, военные, коллекционно-карточные. Издательство было основано в 2001 году.