Мюнхен, Германия, 31 октября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В Мюнхене из-за двух подозрительных чемоданов приостановлена работа Главного и Восточного вокзалов, передает телеканал N-TV.

Renardo la vulpo Главный вокзал Мюнхена

Днем 31 октября посетители Главного вокзала были эвакуированы из зала билетных касс и поперечной платформы. Специалисты осматривают две подозрительные сумки, склеенные между собой липкой лентой. Их владелец не установлен.

На Восточном вокзале Мюнхена не работают пути 1 и 2, закрыт главный вход.

Как сообщало ИА REGNUM, баварская прокуратура расследует дело о неудавшемся террористическом акте на железной дороге: в начале октября террористы попытались подстроить крушение скоростного междугороднего поезда Intercity-Express Нюрнберг— Мюнхен.