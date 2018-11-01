Калининград, 1 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Проект строительства калининградской АЭС заморожен, энергетическая безопасность Калининграда и области так и будет осуществляться за счет поставок углеводородных энергоносителей. Почему опасен такой подход в условиях российского эксклава, рассуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград. Между Польшей и Литвой

БалтАЭС на территории Калининградской области планировалась не только для обеспечения электроэнергией самого Калининграда, но и с прицелом на продажу излишков в Литву и Польшу, поэтому начало строительства в феврале 2010 года было достаточно торжественным и бодрым. Но уже к концу 2013 года раздались первые тревожные звонки, связанные с нерешенностью вопроса о зарубежном сбыте электричества с БалтАЭС, а после украинского майдана сотрудничество в рамках запланированного по калининградской АЭС и вовсе встало под вопрос.

Прибалтийские государства заявили о своем выходе из советской энергосистемы БРЭЛЛ, что еще более осложнило электроснабжение Калининграда. Вместе с тем решение обезопасить Калининград, усилив угольную и газовую электрогенерацию области, выглядит достаточно сомнительным с политической точки зрения. Территория Литвы, через которую предполагается поставлять уголь и газ в Калининград и область, вовсе не является комфортной с точки зрения транзита, и сильно зависима от политической конъюнктуры. Возможно, возобновление стройки калининградской АЭС с прицелом на меньшую мощность могло бы стать более эффективным решением, в том числе с точки зрения безопасности?

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