Нью-Йорк, США, 31 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Компания Netflix приняла решение продлить на шестой сезон анимационный сериал «Конь БоДжек». Об этом 30 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из анимационного сериала «Конь БоДжек». США Конь БоДжек

Стоит отметить, что на сайте Rotter Tomathoes пятый сезон этого шоу получил 100%-й рейтинг. При этом критики дали сериалу в целом 92%, а зрители — 94%. По мнению издания, этот анимационный сериал для взрослой аудитории является одним из самых быстрорастущих комедийных проектов Netflix.

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Напомним, конь БоДжек — антропоморфный актёр, который когда-то был звездой популярного ситкома. Он живет в Лос-Анджелесе и в какой-то момент сталкивается с кризисом среднего возраста. Голос персонажу подарил актёр Уилл Арнетт.