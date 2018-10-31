Брюссель, 31 октября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Власти Евросоюза считают, что предстоящие 11 ноября выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) противоречат Минским договоренностям. Об этом заявила журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам евродипломата, выполнение Минских договоренностей играет важнейшую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. Косьянчич подчеркнула, что «так называемые выборы» в ДНР и ЛНР «противоречит духу и букве Минских договоренностей».

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября 2018 года. Ранее депутаты ДНР постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначить временно исполняющим обязанности председателя Народного совета Дениса Пушилина.

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