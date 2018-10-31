Воронеж, 31 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Новый цех механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях в Воронеже находится в стадии пусконаладочных работ и должен заработать на полную мощность в декабре этого года. Таким образом, уже в скором времени жители микрорайона Тенистый будут избавлены от проблемы неприятного запаха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 31 октября выездное совещание на объекте провел глава Воронежа Вадим Кстенин. В совещании принял участие гендиректор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Пресс-служба администрации Воронежа Очистные сооружения

«Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил очень четкие задачи, обозначив 5 основных приоритетов на краткосрочную перспективу. Один из основных — это завершение строительства цеха механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях», — отметил Вадим Кстенин.

Этап реконструкции Правобережных очистных сооружений «РВК-Воронеж», в ходе которого внедрена современная технология, обеспечивающая глубокое удаление из сточных вод биогенных элементов, азота и фосфора, был завершен летом этого года.

Сейчас идет завершающая стадия строительства на территории очистных сооружений канализации цеха механического обезвоживания (ЦМО). Технология предусматривает удаление из илового осадка влаги. На выходе образуется плотная, похожая на глину субстанция без запаха. Она может быть использована как почвогрунт, например, для рекультивации полигонов твёрдых бытовых отходов. По словам Николаенко, работы ведутся в точном соответствии с графиком.

«Общий объем инвестиций в этот объект составил 426 миллионов рублей. Экономический эффект от его реализации оценить сложно, поскольку сам объект преследует экологические цели», — пояснил представитель «РВК-Воронеж».

Вадим Кстенин отметил, что жители микрорайона Тенистый теперь не столкнутся с проблемой запаха иловых карт, которая остро стояла прежде: цех обезвоживания осадка находится в стадии пусконаладочных работ и в декабре этого года заработает на полную мощность.

«Осадок с очистных сооружений перестанет поступать на иловые карты в микрорайоне Тенистый. Также отмечу, что жители могут быть спокойны, поскольку даже если случится нештатная ситуация, будет пущена резервная линия, предусмотренная как раз для таких случаев. Готовность объекта я оцениваю на 95%. Осталось завершить пусконаладочные работы и благоустроить территорию», — добавил мэр.