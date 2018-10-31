Индианаполис, США, 31 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон, выступающий за команду Sauber, в будущем сезоне перейдет в американский чемпионат IndyCar. Об этом пишет издание Autosport 30 октября.

Morio Маркус Эрикссон

28-летний шведский спортсмен подписал контракт с командой Schmidt Peterson Motorsports. Именно за этот коллектив в 2014—2017 годах выступал российский пилот Михаил Алёшин.

В данный момент Эрикссон завершает свой пятый сезон в «Формуле-1». Его лучшим результатом стало восьмое место на Гран-при Австралии в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за руль болида команды Torro Rosso вернётся российский пилот Даниил Квят. Команда еще не объявила, кто будет его напарником.