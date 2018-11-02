Красноярск, 2 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов готовится к одиночному кругосветному плаванию. В ходе путешествия ему предстоит установить мировой рекорд — пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на уникальной, специально спроектированной весельной лодке «Акрос». Планируется, что на первом этапе — в ноябре 2018 года — Конюхов стартует из Новой Зеландии и доплывет до мыса Горн в Чили. На втором этапе — в декабре 2019-го — проплывёт от мыса Горн до мыса Люин в Австралии. На третьем этапе — в декабре 2020-го — запланирован переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяжённость кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Мэр Красноярска передал подарки горожан Фёдору Конюхову

Накануне старта мэр Красноярска Сергей Ерёмин привёз Фёдорову Конюхову специальные подарки от жителей города — непромокаемую жилетку, такие же варежки и ушанку. А ещё водонепроницаемую икону покровителя путешественников — Николая Чудотворца, выполненную красноярскими мастерами, сообщает департамент информационной политики администрации города Красноярска.

«Нам очень приятно, что в душе вы считаете себя сибиряком, по-особенному относитесь к нашему городу. Наши презенты — это частичка тепла из Красноярска — души и силы Сибири. Пусть в тяжелейшей морской экспедиции они вас согревают», — пожелал Сергей Ерёмин.

Южные широты, по которым собирается проложить свой путь Фёдор Конюхов, опытным морякам известны как «ревущие сороковые». Они встретят путешественника штормовыми ветрами и плавучими льдами. И всё это придётся пройти на вёслах, причём без сопровождения.

«План подготовительного этапа занял больше полутора лет, мы просчитали технические аспекты оборудования, нашли лучших специалистов для создания уникальных и совершенно новых систем выработки энергии, которых у меня будет на борту три — ветровая, солнечная и топливные картриджи. Процесс установки всех навигационных приборов, средств связи, жизнеобеспечения занял 6 месяцев. Сам проект, от момента выдачи технического задания на проектирование лодки, занял полтора года», — рассказал Фёдор Конюхов во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Напомним, Фёдор Конюхов уже покорял полюсы Земли и горные вершины на воздушном шаре и не раз совершал длительные одиночные плавания.