Лондон, 31 октября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании нашли в Лондоне останки одного из видов паразитарной речной миноги. Об этом сообщается на сайте Музея археологии Лондона.

USFWS Midwest Region Минога

Археологи обнаружили зубы «рыбы-вампира» в средневековой выгребной яме, которая использовалась приблизительно в XIII—XV веках.

По словам старшего археолога музея Алана Пайпа, все сведения о распространении миног в средневековой Англии были известны из исторических летописей. Теперь же следы миноги были идентифицированы. В настоящий момент археологи анализируют находку.

Отметим, что миноги являются предками рыб и обитают на Земле более 360 млн лет. Некоторые виды миног употребляются в пищу, а в средневековой Европе они считались деликатесом.

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