Ярославль, 31 октября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. 31 октября исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков побывал на городском Водоканале. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков встретился с коллективом предприятия

Владимир Волков, который до этого исполнял обязанности главы Переславля-Залесского, продолжает знакомиться с Ярославлем.

В этом году Ярославскому водоканалу исполнилось 135 лет. Исполняющему обязанности мэра рассказали об истории предприятия — например такой интересный факт: первый ярославский водопровод был введен в эксплуатацию еще в июне 1883 года, его протяженность была всего 5 километров.

Сегодня же протяженность водопроводных сетей составляет более тысячи километров, АО «Ярославльводоканал» — одно из крупнейших коммунальных предприятий региона, его услугами пользуются почти 65 тысяч абонентов и потребителей.

Как отмечает генеральный директор «Ярославльводканала» Валерий Лещенко, основная цель работы всего коллектива — это снабжение жителей качественной питьевой водой, которая отвечает всем нормам. Для этого на предприятии реализуются программы по модернизации оборудования, в этих целях выделяются достаточно серьезные средства.

Качество воды проверяется в лаборатории

Так, например, обновлена первая фильтровальная станция Ярославля, которая была запущена в 1915 году. Владимиру Волкову рассказали о принципе ее работы: прежде чем попасть в распределительные сети, вода здесь проходит два этапа очистки.

Технология классическая с использованием реагентов. Вначале — отстаивание и осветление. После — фильтрование. При этом на всех этапах водоподготовки ведется трехсторонний контроль за качеством питьевой воды. Специалисты выполняют анализы по 35 физико-химическим и 7 микробиологическим показателям» — рассказала начальник Центральной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал» Любовь Гречина.

Большое внимание уделяется замене устаревших сетей: только в этом году заменено более 16 километров. Совершенствуют и транспортный парк. В арсенале предприятия более 200 единиц техники, основная часть которой — дорожно-строительная. Она предназначена для устранения засоров, ремонта водопроводных и канализационных сетей, проведения земляных раскопок, а также восстановления дорожного покрытия и благоустройства территории после них.

В арсенале предприятия более 200 единиц техники

Основная часть техники — дорожно-строительная

После знакомства с работой предприятия Владимир Волков встретился с коллективом «Ярославльводоканала» и ответил на интересующие вопросы.