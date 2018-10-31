Шлиссельбург, Ленинградская область, 31 октября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Новый 90-метровый причал для пассажирских теплоходов построили у легендарной крепости Орешек, на Ореховом острове в истоке Невы. К причалу смогут швартоваться лайнеры вместимостью до 300 человек, что позволит резко увеличить поток туристов в крепость, славную своей героической и трагической историей.

Solundir Ореховый остров

Стоимость причала, построенного за счет средств частного инвестора, составила около 60 млн рублей, его возвели всего за два месяца. Первые теплоходы придут в крепость весной 2019 года.

«Прорабатывается также организация ночных экскурсий по Орешку с доставкой туристов от Петропавловской крепости. Специально для этого на одном из старейших фортификационных сооружений в России будет установлена специальная подсветка», — сообщили 31 октября в правительстве Ленолбласти.

Рядом с причалом в крепости будет построена вертолетная площадка — как в туристических целях, так и для посадки вертолетов санитарной авиации.

Как отмечают власти, в 2018 году крепость Орешек посетили 125 тысяч туристов.

Ранее подобный причал появился в Старой Ладоге на реке Волхов, а также в Свирьстрое на реке Свирь. До конца 2018 года начнётся строительство причала для больших теплоходов в Киришах, а в 2019 году — в Невской Дубровке и Выборге.

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Причалы возводятся в рамках инвестиционного проекта с компанией ООО «Конт». Общий объём вложений в организацию причальной инфраструктуры составит 1 млрд рублей. Это позволит увеличить поступление средств от речного туризма, которые будут направляться на восстановление исторических памятников Ленобласти.