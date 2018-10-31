Бишкек, 31 октября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии арестовали 28-летнего местного жителя, занимавшегося оказанием финансовой и другой помощи боевикам, воюющим против правительственных сил в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности сегодня, 31 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

У него в ходе досмотра был обнаружен поддельный паспорт гражданина Киргизии, принадлежащий другому боевику международной террористической организации, ранее принимавшего участие в боевых действиях в Сирии.

Также следствие выяснило, что арестованный киргизстанец отправил сирийским террористам около $100 тысяч (более 6,5 млн рублей).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Финансирование террористической деятельности», «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

ИА REGNUM напоминает, что ранее спецслужбы Киргизии арестовали коммерсанта, спонсировавшего террористов, а также группу фальшивомонетчиков, оказывавших финансовую поддержку боевикам террористических организаций.