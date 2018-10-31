Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает кампанию по привлечению депутатов Государственной Думы, избранных от Северной столицы, к участию в делах города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

В среду, 31 октября, Беглов раскритиковал думских депутатов за то, что почти никто из них не приехал на заседание городского Заксобрания, на котором проходило первое чтение бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год.

Днем ранее, напомним, Беглов также выразил недовольство тем фактом, что никто из Госдумы и Совета Федерации не присутствует на заседании городского правительства в Смольном, где обсуждали Генплан и тот же бюджет.

«Ни одного депутата Госдумы не было. Сегодня рассматриваем бюджет города Петербурга. У нас Олег Анатольевич Нилов (депутат от «Справедливой России», — прим. ред.) единственный присутствует из Госдумы. Его почему-то отпустили, а других — нет. Больше скажу, ни одного предложения от депутатов Государственной Думы мне или правительству не поступило», — возмутился Беглов.

Впрочем, есть и исключения из правил, добавил чиновник, но и они «не дорабатывают».

«Правда, есть пачка писем от депутата Госдумы Романова Михаила Олеговича (депутат от «Единой России, — прим. ред.), который не только по своим районам, где избирался, но и по другим районам пишет эти письма. Ну хорошо, приди сюда, дай предложения», — наказал ему Александр Беглов.

Врио губернатора попросил депутатов ЗакСа помочь ему наладить конструктивную работу с думскими представителями Петербурга.

«Они должны отстаивать интересы горожан в Госдуме. Их избирали жители нашего города», — сказал Беглов.