Тегеран, 31 октября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Иран не боится новых санкций США против страны, заявил 31 октября президент страны Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

По словам президента исламской республики, введение очередного пакета санкций, который вступит в силу с 4 ноября, является очередной несправедливостью со стороны Вашингтона.

«Но люди должны знать с определенностью, что правительство не боится американских угроз», — подчеркнул он.

Напомним, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном — президент США Дональд Трамп восстановил санкции против исламской республики.

Первый этап запретительных мер затрагивал торговлю ценными металлами и автомобильный сектор республики. Ограничения также коснулись иранской национальной валюты. Второй этап предполагает запрет на экспорт иранской нефти.