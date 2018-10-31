Киев, 31 октября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Украинский шоумен Владимир Зеленский может вмешаться в президентскую битву лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко. Об этом 30 октября написал на своей странице в Фейсбук директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Ярослав Бурдовицин Слуга народа

По его словам, на Украине рейтинг Зеленского стабильно растет.

«Ну, а теперь еще об одном потенциальном фаворите президентской гонки — о Зеленском. Судя по последним опросам, он может вмешаться в битву титанов — Порошенко и Тимошенко. Его до сих пор воспринимают не очень серьезно, и напрасно. Рейтинги «Слуги народа» растут», — отметил Фесенко.

Эксперт отметил, что популярность Зеленского, а также украинского певца Святослава Вакарчука вызваны «кризисом доверия к традиционным политическим элитам».

«При этом В. Зеленский не ведет какой-либо предвыборной агитационной кампании, в классическом ее понимании. В пользу таких кандидатов как В. Зеленский и С. Вакарчук работает кризис доверия к традиционным политическим элитам, и запрос на новых лидеров… Зеленского и Вакарчука знают почти все», — добавил Фесенко.

Политолог также выразил уверенность, что Зеленский примет участие в президентской гонке, поскольку у него хорошие рейтинги.

«Готовность поддержать Зеленского и Вакарчука как неполитических кандидатов, по своей сути, является способом протеста против нынешней политической системы как таковой. Пока и Владимир и Святослав не подтвердили своего участия в выборах. Хотя, на мой взгляд, с такими рейтингами, как сейчас у Зеленского, он вряд ли откажется от участия в выборах. Но нынешние рейтинговые позиции Зеленского и Вакарчука уже сейчас становятся вызовом для главных фаворитов президентской гонки», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19-го по 22 октября Центр исследований и коммуникаций Active Group провел социологическое исследование. Согласно его результатам, если бы выборы проходили в следующее воскресенье, за шоумена и одного из основателей студии «Квартал 95» Зеленского проголосовало бы 9,9%.

Таким образом, Зеленский обошел в рейтинге действующего президента Порошенко, которого готовы поддержать 8,9% опрошенных. Лидером симпатий украинцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,4%). В пятерке фаворитов также музыкант Святослав Вакарчук — 5,3% голосов. Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко на четвертом месте (6,5%).