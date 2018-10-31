О давлении Запада на РФ и выгоде торговой войны США и КНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Россия находится под мощнейшим давлением;
- Во Франции могут ввести санкции против Саудовской Аравии;
- Кому выгодна торговая война США и Китая;
- В Архангельске у здания ФСБ произошёл взрыв;
- В Ростовской области закрасили мемориал борьбе с фашистами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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