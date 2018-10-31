Москва, 31 октября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей госпитализирована. Артистку забрали в больницу с жалобами на боли в сердце, передает «Пятый канал».

Schekinov Alexey Victorovich Елена Воробей

Как пишут СМИ, Елене Воробей стало плохо в ночь на 31 октября, она потеряла сознание, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

О других подробностях пока неизвестно. Сотрудники театра Елены Воробей данную информацию никак не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, за 20 лет сценической карьеры Елена Воробей создала десятки пародийных образов. Наиболее запоминающимися, яркими оказались пародии на Ирину Аллегрову, Жанну Агузарову, Надежду Бабкину, Алсу, Лайму Вайкуле, Елену Ваенгу, Ёлку, Людмилу Гурченко и др.

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