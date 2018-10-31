Всеволожск, Ленинградская область, 31 октября, 2018, 13:38 — ИА Регнум. На Румболовской горе в городе Всеволожск Ленинградской области сегодня прошел траурный митинг памяти жертв катастрофы российского самолета А321, разбившегося в Египте ровно три года назад, 31 октября 2015 года.

Памятник жертвам А321

Цветы к мемориалу «Сад памяти», возведенному здесь год назад, к двухлетию трагедии, возложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба главы региона.

«Боль от потери родных, друзей, земляков остается такой же острой. Три года назад случилась одна из самых страшных трагедий в современной российской истории, и в наших сердцах навсегда останутся имена тех, чья жизнь оборвалась в небе над Синаем», — сказал Дрозденко на траурном митинге.

В ходе траурного митинга в небо выпустили 224 белых воздушных шара. Ранним утром в среду активисты и родственники жертв катастрофы, в момент последнего взлета оборванного рейса, зажгли в «Саду памяти» 224 свечи и зачитали имена погибших.

Мемориал «Сад памяти» выполнен из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех жертв трагедии. Рядом высажено 128 кленов, в память о каждой семье, и 25 елей — по числу детей, летевших тем рейсом.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге возложили цветы на Серафимовском кладбище, где установлен памятник на месте захоронения неопознанных останков погибших. В церемонии принял участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Кроме того, в храмах состоялись панихиды по погибшим три года назад.

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Напомним, самолет А321 компании «Когалымавиа», следовавший рейсом 7К 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом утром 31 октября 2015 года. Погибли все находившиеся на борту 224 человека, среди которых были 136 жителей Петербурга и 48 жителей Ленинградской области.

По данным ФСБ России, к катастрофе привел взрыва заложенной на борту бомбы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).