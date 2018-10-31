Смоленск, 31 октября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Экономический и инвестиционный потенциал Смоленской области губернатор Алексей Островский представил голландскому бизнесу в рамках деловой миссии в Нидерландах. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Алексей Островский представил потенциал Смоленской области голландскому бизнесу

В рамках презентации Алексей Островский рассказал о конкурентных преимуществах Смоленской области, в числе — географическое положение и наличие необходимой инфраструктуры. Регион является важнейшим логистическим, транспортным и коммуникационным узлом: это определено наличием кратчайшего автомобильного и железнодорожного пути от Москвы до европейских стран. Через Смоленск проходит 35% всех российских грузов и 75% грузовых поставок из Европы.

В ближайшей перспективе на территории области планируется строительство участка трассы Шанхай — Гамбург, и фактически все важнейшие транспортные артерии будут проходить через Смоленскую область. Глава региона отметил, что близкое расположение Смоленской области от столиц России и Белоруссии открывает большие возможности к огромному рынку сбыта — в радиусе 500 км от Смоленска проживает около 60 миллионов человек.

В регионе ждут инвесторов и готовы оказать им меры господдержки. С 2015 года в Смоленской области реализуется проект по созданию и развитию двух государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново». При этом регион — один из первых субъектов России, где осуществляется не только строительство инфраструктуры индустриальных парков, но и параллельно идет работа по размещению резидентов. Губернатор подчеркнул, что на период строительства предприятия инвестор полностью освобождается от уплаты арендной платы за земельный участок. Вместе с тем все резиденты индустриальных парков в течение 10 лет не будут оплачивать налоги на землю, имущество, транспортный налог, для них же действует льготная ставка по налогу на прибыль. В случае если стоимость проекта составляет более трех миллиардов рублей, инвестор будет полностью освобожден от налога на прибыль. Не будет проблем у новых предприятий и с кадрами: Смоленская область имеет одну из лучших систем профессионально-технического образования и готова обеспечить предприятия специалистами.

Также в Амстердаме состоялась рабочая встреча Алексея Островского с руководством компании Philips: были продолжены переговоры о сотрудничестве, начатые на полях Петербургского международного экономического форума в мае этого года. Обсуждались вопросы оснащения областных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием (узи-аппаратами, томографами, рентген-системами и пр.), которое с 2017 года Philips начала производить в России. В ближайшее время компания поставит первый магнитно-резонансный томограф (МРТ) Filips Ingenia 1,5 Т S стоимостью свыше 1 млн евро в Смоленскую областную детскую клиническую больницу.

Отметим, что в Смоленском районе реализуется инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур», где планируют выращивать поочерёдно тюльпаны и овощи. Закупка семенного материала цветов напрямую производится у голландских поставщиков Haakman Flowerbulbs, Amsonia. Известно, что первую партию тюльпанов из Нидерландов высадят в тепличном комплексе Смоленского района уже в декабре этого года.