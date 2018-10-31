Санкт-Петербург, 31 октября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Петербургский парламент вновь отказался раскрыть свои имена при голосовании за городской бюджет. Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняли 31 октября в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно документу, в 2019 году доходы Санкт-Петербурга составят 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей, дефицит и источники финансирования дефицита бюджета — 52,0 млрд рублей.

В 2020 году доходы города на Неве достигнут 620,3 млрд рублей, расходы — 674,8 млрд рублей, дефицит планируется на уровне 54,5 млрд рублей. В 2021 году доходы запланированы на уровне 665,8 млрд рублей, расходы — 719,1 млрд рублей, дефицит — 53,3 млрд рублей.

Заметим, с 1 января 2019 года полностью отменяется налог на движимое имущество организаций, выпадающие доходы из городской казны составят около 25 млрд рублей.

На адресную инвестиционную программу за эти три года в Петербурге направят более 267 млрд рублей, из которых в 2019 году должны потратить 88,3 млрд рублей.

Депутат Заксобрания от «Партии роста» Максим Резник предложил раскрыть жителям Петербурга имена тех, кто поддерживает проект Смольного. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров инициировал голосование за, как он выражается, «поименочку», но единороссы предпочли остаться анонимными и поименное голосование за бюджет не поддержали.

В итоге за проект бюджета в первом чтении отдали голоса 42 депутата, восемь парламентариев выступили против.