Венеция, Италия, 31 октября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный обрушившимся на Италию ураганом, оценивается в несколько миллиардов евро, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 31 октября.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Серьезный ущерб нанесен не только пострадавшим гражданам и инфраструктурным объектам, а также компаниям, вынужденно приостановившим свою деятельность, но и отрасли сельского хозяйства.

В каждом из двух регионов, в наибольшей степени пострадавших от стихии, Венето и Лигурии, ущерб оценивается местными властями в сотни миллионов евро. В некоторых городах полностью уничтожена прибрежная инфраструктура.

В Венеции серьёзный ущерб нанесен и целому ряду культурных и религиозных объектов. Уровень воды поднялся на рекордные 156 сантиметров, что привело к затоплению фактически всего центра города. Пострадал, в том числе, мозаичный пол базилики Святого Марка.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии 28−29 октября, погибли 12 человек. Десятки человек пострадали. В ряде регионов происходили обрывы линий электропередач, было приостановлено движение по автомобильным и железным дорогам, серьезный ущерб был нанесен некоторым инфраструктурным объектам.

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