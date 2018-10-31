Владимир, 31 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая выборы в сентябре 2018 года, может стать аудитором Счетной палаты РФ. Об этом 31 октября сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в администрации президента. Сама Светлана Орлова не стала комментировать эту информацию.

Kremlin.ru Светлана Орлова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Орлова проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. По итогам второго тура глава области набрала 37,5% голосов. Владимир Сипягин получил 57%. При этом эксперты отмечали, что голосование было протестным, а для жителей региона было важно не избрать губернатором Владимира Сипягина, а не допустить второго срока Светланы Орловой.

После инаугурации Владимира Сипягина лидер ЛДПР Владимир Жириновскийсообщил, что партия попросила Счетную палату РФ провести полный аудит деятельности администрации Владимирской области, чтобы понимать, в каком состоянии находится регион.