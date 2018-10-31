Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Более семидесяти работников месторождения «Аметистовое» на Камчатке приостановили работу из-за недовольства условиями трудовых договоров, в частности снижением уровня зарплат. Они заявляют, что не выйдут на работу до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Пользователи сети поддерживают работников месторождения и стараются предать сложившейся ситуации как можно больше огласки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

thierry ehrmann ¡No pasarán! (уличное граффити)

В сеть попала видеозапись фрагмента собрания недовольных работников. В ролике они жалуются на увеличение нормы выработки при отсутствии роста зарплаты.

Пользователи интернета поддержали протестующих. 29 октября на сайте «Пикабу» появилась запись о том, что происходит на месторождении, после чего информация распространилась и в СМИ. Кроме того, юзеры портала предложили всем читателям делиться новостями в поддержку шахтеров — «чем больше шума, тем лучше».

«Только трудящиеся могут сдвинуть дело с мертвой точки. Те, кто создают продукт, могут путем забастовок и стачек донести до правительства одну крамольную мысль — надо делиться! Не грабить народ без меры, но и отдавать в виде зарплат, дорог, школ, больниц, социалки и в целом повышения уровня жизни!» — пишет Poohlick.

«Держитесь, ребята. Надеюсь, вам пойдут навстречу. Потому что вообще-то то, что с вами делают, это неуважение к работнику и абсолютное обесценивание вашего труда», — отмечает Ninaeve.

Напомним, шахтеры утверждают, что ситуация ухудшилась после того, как в ЗАО «Аметистовое» был назначен новый исполнительный директор: зарплаты упали вдвое, а план по добыче золота необоснованно повышается. Это приводит к тому, что людям уменьшают размер премий почти вдвое. 78 человек выдвинули руководству предприятия требование об улучшении условий труда: повышение заработной платы, включение времени прохождения медицинских осмотров в общее время рабочей смены, оплата межвахтового отдыха и больничных, а также закрепление за работниками комнат в общежитии.