Минск, 1 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. О том, как взаимная перебранка министерств иностранных дел Украины и Белоруссии выставила в глупом свете руководство обеих стран, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Фешин Николай Иванович. Беженцы

Руководители министерств окончательно независимой от здравого смысла Украины уже приучили общественность к тому, чтобы их заявления не воспринимались с точки зрения правды. Но заявление, сделанное главой МИД Украины Павлом Климкиным, смогло выйти даже из ряда прежних высказываний его коллег. Климкин заявил, что «пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным». Вероятно, подразумеваются осужденный за шпионаж Павел Шаройко и обвиненный в терроризме Павел Гриб.

Но «ответный удар» белорусского МИД в исполнении пресс-секретаря Анатолия Глаза оказался под стать заявлению Климкина. Начав перечислять заслуги Белоруссии перед Украиной, Глаз обнаружил «160 000 украинских беженцев» на территории Белоруссии. Глаз считает, что эти «беженцы» никаким опасностям, даже потенциальным, не подвергаются. Что ж, разумно — по одной простой причине: их там нет и не было. А что же есть на самом деле?

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