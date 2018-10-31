Самара, 31 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло выбыл на четыре недели из-за травмы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Fc-zenit.ru Йоан Молло на тренировке

«Я буду недоступен в течение следующих четырёх недель. Сосредоточусь на восстановлении», — написал Молло.

Напомним, французский полузащитник получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Его заменили на 70-й минуте матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче со счётом 1:0.

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