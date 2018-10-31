Рим, 31 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. По итогам сентября 2018 года уровень безработицы в Италии снизился на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,1%, сообщили в среду, 31 октября, в национальной службе статистики Istat.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

Безработных граждан в стране около 2613 тысяч человек. В сравнении с данными августа 2018 года уровень безработицы вырос на 0,3%.

Уровень молодежной незанятости (граждане в возрасте до 35 лет, которые не работают и не учатся) за год снизился на 3% и составляет 31,6%.

При этом вопреки намерениям правительства бороться с трудоустройством граждан по временным, а не постоянным контрактам, за последний год число граждан, имеющих постоянную работу, сократилось на 184 тысячи человек, а число граждан с временными контрактами выросло на 368 тысяч человек.

Читайте также: Работодатели Италии получат льготы за трудоустройство молодежи