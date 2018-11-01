Анкара, 1 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Как может быть правильно разрешен вопрос с верующими Русской православной церкви в Турции в связи с недружественными действиями Константинопольского патриархата, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Tccb.gov.tr Московский патриархат в Турции по-любому встретит этих двоих

По мнению заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, поклонение общеправославным святыням в храма Константинопольского патриархата не должно стать никакой проблемой, ведь поклоняться святыням допустимо даже в инославных храмах. А вот участие в таинствах и богослужении — вопрос более сложный, потому что делать это в раскольнических или просто инославных церквях недопустимо. Так где же это делать?

В Турции есть православные храмы, например, сирийские или ассирийские, но расположены они вдалеке от обычных мест пребывания российских граждан. А самый интересный вариант, который, возможно, мог бы стать «началом большой хорошей дружбы», это налаживание связей с непризнанной Турецкой православной церковью, состоящей из турок, принявших православие, но не желающих входить в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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