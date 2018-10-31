Иваново, 31 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Фотоконкурс «Мистический город» стартует в Иванове с 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Конкурс проводят дирекция фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда» совместно с видеостудией «Sunset Blvd».

Администрация Иваново Фотоконкурс «Мистический город»

Организаторы предлагают участникам конкурса в своих работах переосмыслить городские легенды и мифы, связанные с историей и культурой Иванова.

«Город может сравниваться с загадочными местами на географической, литературной и кинематографической картах мира. Работы не ограничены жанрово, исторически и тематически», — пояснили в оргкомитете.

Принять участие в фотоконкурсе могут как жители города, так и его гости, как профессионалы, так и любители. Ограничений по возрасту для участников нет. Главное условие конкурса — на фотографиях должны присутствовать архитектурные элементы города Иванова.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку и конкурсные работы с 1 ноября по 31 декабря 2018 года в электронном виде на адрес электронной почты firstavantgarde@ya.ru. К участию в фотоконкурсе принимаются работы, сделанные фотоаппаратом (пленочным или цифровым), мобильным телефоном. Помимо отдельных работ принимается серия фотографий, которая оценивается как одна работа.

На втором этапе конкурса, с 15 февраля по 1 марта 2019 года, будет работать конкурсная комиссия. Награждение победителей состоится в марте.