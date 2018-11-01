Иерусалим, 1 ноября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Какова реакция Израиля на поставленные в Сирию российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и как может быть организовано противодействие этим комплексам с израильской стороны, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Реакция официального Израиля стала понятна из выступления министра обороны этой страны Авигдора Либермана, который заявил, что никаких ограничений на свою свободу действий по вопросам национальной безопасности Израиль не приемлет. Впрочем, в случае попытки Израиля уничтожить уже развернутые и подготовленные к атаке комплексы ЗРК С-300 сделать это будет не так-то просто.

Новейших истребителей F-35А «Адир» в составе израильских ВВС всего восемь единиц, и сталкивать их в бою с сирийскими С-300 довольно рискованно: эксперты считают, что потеря даже одного такого самолета может сильно подорвать доверие к военной промышленности США. Гораздо более опасными могут стать провокации, о возможности которых уже заговорили в СМИ. Израильская пресса потихоньку начала «разминать» возможность С-300 сбить гражданский самолет в Израиле. Учитывая способность США и их союзников организовывать самые циничные провокации с далеко идущими последствиями, и такой вариант нельзя исключать.

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