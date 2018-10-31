Москва, 31 октября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Расходы, которые несут российские вещатели на то, чтобы поддерживать не только цифровой, но и аналоговый формат, не настолько велики, чтобы принуждать рядовых граждан к переходу цифровое телевидение, предполагает инженер-теплофизик, программист, известный эрудит Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя позицию Федеральной антимонопольной службы РФ, предупредившей о том, что возможный переход на цифровое вещание может создать напряжение в российском обществе.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тормоз на пути прогресса

«С моей точки зрения, тысяча рублей однократного расхода — это то, что может позволить себе большая часть граждан РФ даже сейчас, — сказал Вассерман. — Федеральной антимонопольной службе я не очень доверяю, потому что она уже не один раз доказывала, что умеет бороться с любым прогрессом. Тем не менее я полагаю, что те возможные дополнительные расходы, которые несут вещатели на то, чтобы поддерживать не только цифровой, но и аналоговый формат, не настолько велики, чтобы принуждать рядовых граждан к переходу даже на прогрессивные технологии».

Вассерман уточнил, что, по его мнению, вещатели могут себе позволить поддерживать существующую в стране систему аналогового вещания ещё довольно долго.

«Это, насколько я знаю, не разорительно, — подчеркнул Вассерман. — Я бы ждал до тех пор, пока не будет полностью изношен существующий парк телевизоров, неспособных принимать цифровой сигнал. Кстати, у меня на рабочем месте телевизор с цифровым вещанием, а на кухне до сих с аналоговым, и, честно говоря, особо серьёзных различий в качестве вещания не замечаю».

Напомним, как заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин, выступая на совещании «Текущее состояние и модернизация телевещания в РФ», в российском обществе может возникнуть напряжение в связи с переходом с аналогового на цифровое вещание в январе 2019 года.

«Вопрос обеспечения населения приёмным оборудованием — вопрос очень важный. Если операторы будут готовы предоставить услугу, а население окажется не готово по техническим, экономическим и иным причинам, то это может создать напряжение, соответственно и на рынках, и в обществе», — цитирует чиновника ТАСС.

Также отметим, что, по словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлён в РФ до 14−15 января 2019 года.