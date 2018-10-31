Киев, 31 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Команда сейнера «Норд», захваченного украинскими пограничниками в Чёрном море, могла вернуться в Крым несколько месяцев назад, сказано в официальном заявлении погранслужбы Украины (ГПСУ), опубликованном 31 октября на официальном сайте ведомства.

Dpsu.gov.ua Судно «Норд»

«7 граждан Украины имели право вернуться домой на «временно оккупированную» территорию Крыма и были оформлены на выезд с материковой части в соответствии с действующим законодательством. Относительно этих членов команды судна нет ограничений в праве передвижения», — сказано в сообщении.

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Напомним, после захвата сейнера «Норд» украинские силовики пытались добиться от экипажа судна признания, якобы они являются украинскими гражданами. Моряков обещали отпустить, если родные привезут из Крыма их украинские паспорта. Мужчины не поддались на провокации, что не помешало украинским органам и дальше безосновательно считать их своими гражданами.

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Напомним, российские моряки покинули территорию Украины после того как РФ отпустила украинских браконьеров.

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В заложниках у пиратов остаётся капитан судна «Норд» Владимир Горбенко.