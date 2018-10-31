Ярославль, 31 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Ярославле грядет массовый демонтаж незаконных бинбоксов — а таковых, по данным мэрии, намного больше, чем тех, которые оформлены по всем правилам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Бинбокс

Как пояснили в мэрии Ярославля, собственника рекламных конструкций — ООО «Эволюция» — уведомили о необходимости демонтировать незаконные бинбоксы в добровольном порядке. На это дан срок — до 10 ноября, в противном случае урны будут снесены принудительно. По словам заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова, законно установленных рекламных конструкций в виде бин-боксов всего 40−45. Остальные, который около ста, размещены без соответствующих разрешений. Теперь у собственника есть два выхода — либо узаконить их, либо добровольно демонтировать.