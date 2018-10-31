Ереван, 31 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян не видит «абсолютно» никаких опасностей в заявлениях советника президента США Джона Болтона, сделанных в Ереване.

shantnews.am Рубен Рубинян

Рубинян в беседе журналистами сегодня, 31 октября, сказал также, что не хочет комментировать слова Болтона об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Я заместитель министра иностранных дел Армении, а не США, не хочу комментировать заявления господина Болтона», — сказал Рубинян.

«Могу сказать, что в вопросе Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА) любое решение должно быть согласовано и приемлемо для народов Армении и Арцаха. А какие принципы приемлемы для армянской стороны, известно всем. Об этом неоднократно говорили новые власти Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян», — заявил замминистра (цитата по aravot. am).

Во время визита в Армению советник президента США по национальной безопасности сделал ряд заявлений, которые позже МИД России расценило как вмешательство во внутренние дела Армении.

Так, говоря о словах и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров, американский высокопоставленный чиновник не дал никакой оценки, только отметил следующее: «Если премьер-министр и его политическая партия на предстоящих в Армении парламентских выборах получат мандат, это для премьер-министра хорошая возможность также и для того, чтобы предпринять решительные и судьбоносные шаги для решения карабахской проблемы. Если будет готовность, мы, как страна-сопредседатель, будем работать над тем, чтобы в этом направлении был отклик и со стороны Азербайджан».

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