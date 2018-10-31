Филипповское, Владимирская область, 31 октября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Россельхознадзор через суд пытается вернуть в государственную собственность участок земли в Киржачском районе Владимирской области, на котором планировали построить мусороперерабатывающее предприятие. Как сообщило 30 октября издание «Зебра ТВ», иск с требованием признать сделку по продаже участка в 1,5 тыс. га около села Филипповское незаконной подан в Арбитражный суд Владимирской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Ответчиками по иску выступают администрация села Филипповское, АО «Метровагонмаш», ООО «Экотехстрой Владимир», а также ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». Истец считает, что при совершении сделки были нарушены некоторые законы. В частности, Земельный кодекс, который устанавливает запрет на отчуждение лесов из госсобственности.

«Учитывая, что спорный земельный участок выбыл из владения Российской Федерации в результате ничтожной сделки от 06.10.2016 г. , помимо ее воли, данный объект недвижимости подлежит истребованию из чужого незаконного владения, вне зависимости от того, является ли последний добросовестным приобретателем или нет», — цитирует издание иск ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что скандал вокруг возможного строительства мусороперерабатывающего предприятия около села Филипповское разгорелся летом 2017 года. Тогда вице-губернатор Лидия Смолина подписала инвестиционный проект, который предусматривал строительство завода «по японским технологиям». Местные жители были уверены, что на месте леса появится обычная свалка. В декабре 2017 года в местную ТИК было подано заявление о регистрации инициативной группы для проведения референдума. Это повлекло за собой противостояние жителей района и прокуратуры, которая пыталась доказать, что люди не имеют права проводить такой референдум. В сентябре 2018 года, после выборов губернатора, которые проиграла бывший глава области Светлана Орлова, облсуд признал бездействие ТИК, которая фактически отказалась принимать решение о регистрации, незаконным.