Москва, 31 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

Законом введено «лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Исключение составят перевозки на автобусах пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб и других спецведомств, а также перевозки вне автомобильных дорог общего пользования.

Перевозчики обязаны получить лицензии в течение четырех месяцев со дня вступления закона в силу.

Закон также закрепляет понятие «тахограф». Тахографами должны быть оснащены транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 т и сидячими местами для более чем восьми пассажиров. Это положение вступит в силу через год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября закон, направленный на усиление безопасности автобусных перевозок, был принят Госдумой в третьем чтении. Вопрос об ужесточении законодательства в этой сфере был поднят летом 2018 года в связи с ДТП в Забайкальском крае, унесшем жизни 14 человек.