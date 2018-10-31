США, 31 октября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Компании Dreamworks и Universal Games выпустят игру Dragons: Dawn of New Riders, в основу которой ляжет мультфильм «Как приручить дракона». Об этом 30 октября сообщил портал WorthPlaying.

Цитата из м/ф «Как приручить дракона». Реж. Крис Сандерс, Дин Деблуа. 2010. США Мир между людьми и драконами

Игроку будет дана возможность увидеть новое приключение, главному герою предстоит восстановить утерянные воспоминания, помогать ему в этом будет «гибридный» дракон. Он поучаствует не только в сражениях, но и вынужден будет решать различные головоломки. Отмечается, что игра выйдет примерно в тот же время, что и третья часть популярного мультфильма.

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Напомним, первый фильм «Как приручить дракона» вышле в 2010 году, снимали его режиссёры Дин Деблуа и Крис Сандерс. Заключительная часть трилогии выйдет на эраны 14 марта 2019 года.