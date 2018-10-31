Якутск, 31 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Компенсация вреда, нанесённого АЛРОСА рекам Якутии из-за аварии на дамбах Иреляхского месторождения алмазов, предварительно оценена в 27,4 млрд рублей. Перед тем, как ущерб предъявят алмазодобывающей компании, он пройдёт согласование в федеральном управлении Росприроднадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На основании его решения выплату АЛРОСА назначит суд.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

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Суммы ущерба со ссылкой на министра экологии, природопользования и лесного хозяйств республики Сахамина Афанасьева опубликовало Якутия.инфо. По данным главы ведомства, за загрязнение реки Ирелях АЛРОСА установлена компенсационная выплата в размере 11,2 млн рублей, Малой Ботуобии — 4,7 млрд, Вилюю — 22,7 млрд рублей.

«Ущерб реке Вилюй рассчитан Управлением Росприроднадзора по Якутии. Расчёт находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве», — сказал Сахамин Афанасьев.

По его словам, суммы ущерба рассчитывались по спецметодике.

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Как сообщало ИА REGNUM, полученные от алмазодобытчика средства за ущерб рекам Якутии будут направлены в муниципальные бюджеты и потрачены на создание системы обеспечения жителей Вилюйских и Мирнинского районов чистой водой. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на совещании по вопросам экологической обстановки на водных объектах Вилюйской группы районов.

«Сейчас расчёты предварительные, суммы разнятся в порядках, но я уверен, что мы достигнем консенсуса с АЛРОСА по этому вопросу, — заявил Айсен Николаев. — По выявлению окончательной суммы ущерба, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в арбитражный суд, АЛРОСА сможет оспорить эту сумму или согласиться с ней. В любом случае выплаты в муниципальные бюджеты от компании будут».

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Президент АЛРОСА Сергей Иванов уведомил, что компания не отказывается от возмещения ущерба, несмотря на то, что к ЧП на дамбах Иреляхского месторождения привела природная аномалия.

Напомним, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, возбуждено уголовное дело. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.

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