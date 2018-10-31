Калуга, 31 октября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Калужской области за летнюю оздоровительную кампанию 2018 года организованно отдохнули 92 306 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 91% от общего числа детей. В их числе 26 901 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

Детская оздоровительная кампания проходила в 16 загородных оздоровительных учреждениях, четырех санаториях, 343 учреждениях с дневным пребыванием, четырех лагерях труда и отдыха, в девяти туристических и палаточных лагерях, а также в двух специализированных лагерях различной тематической направленности. На пришкольных участках и площадках, организованных при школах и культурно-досуговых центрах, были заняты 48,5 тыс. школьников. В многодневных туристических походах приняли участие 10 274 ребенка. 257 детей из районов Калужской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, прошли лечение в Белоруссии, а также в санатории «Янтарь» Краснодарского края и детском санатории имени Н.К. Крупской федерального медико-биологического агентства Ставропольского края.

В международным детском центре «Артек» в 2018 году отдохнуло рекордное количество детей из региона — 131 человек. Кроме того, 89 детей — победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад — были направлены на профильные смены во всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена». Всего же в 2018 году на базах Черного и Азовского морей за счет бюджетных средств отдохнули 735 детей. 3800 детей в летний период были охвачены временной трудовой занятостью. На это из бюджетов всех уровней было направлено 15,8 млн рублей.

В 2018 году деятельность учреждений детского отдыха находилась под постоянным контролем надзорных органов. В период с мая по сентябрь было проведено более 700 проверок. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности. Случаев гибели и опасного травмирования детей, а также инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на территории региона зафиксировано не было.

На организацию детской оздоровительной кампании из областного бюджета было выделено 125,9 млн рублей. Средства местных бюджетов составили 50,3 млн рублей. Дл покупки путевок привлекались также родительские, спонсорские средства и средства предприятий. Общая сумма привлечённых средств составила 73,8 млн рублей.

По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, в 2019 году финансирование на приобретение путевок в области будет увеличено почти на 50 млн рублей, и на 4 млн рублей — субсидия муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Это позволит увеличить охват детей организованными формами отдыха на 4,5 тыс. человек.

Власти Калужской области определили социальную стоимость путёвок в детские лагеря отдыха и санатории на 2019 год. Так, путёвка на 21 день в лагерь круглогодичного пребывания будет стоить 17 997 рублей, в летний лагерь — 15 288 рублей, в санаторий — 21 609 рублей. В 2018 году детские путевки стоили 16 548, 13 965 и 20 055 рублей соответственно. Также утверждена стоимость питания на одного ребенка. В загородных лагерях она составит не менее 288 рублей, в санаториях — не менее 305 рублей в день. Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием она будет составлять от 173 до 216 рублей в зависимости от того, двух — или трехразовым будет питание. В 2018 году эта стоимость составляла от 167 до 207 рублей. В палаточных лагерях питание будет стоить не менее 288 рублей, а в турпоходах — 316 рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в период летней детской оздоровительной кампании 2017 году в лагерях и санаториях отдохнули 86,2 тыс. детей и подростков из Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 29,9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году детей Калужского региона приняли 14 загородных оздоровительных учреждений, семь санаториев, 340 учреждений с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха, 17 туристических и палаточных лагерей.

На пришкольных участках и площадках, организованных при образовательных учреждениях и культурно-досуговых центрах, отдохнули 42,9 тыс. человек. В многодневных походах приняли участие 8,7 тыс. детей. На оздоровительных базах Черного и Азовского морей отдохнули 862 ребенка.

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