Ярославский депутат: «Дельту» давно нужно было признать недобросовестной
Ярославль, 31 октября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Ярославский Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов пытается внести в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Дельта Констракшн». Дело рассматривается комиссией регионального УФАС. Своё мнение по этому поводу высказал депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом директор регионального фонда капремонта Олег Ненилин.
Претензии ФКР обоснованы на 110%, это нужно было сделать еще в начале 2018 года, поскольку срывы контрактов произошли еще в 2017 году.
Это десятки домов и суммы, исчисляемые десятками млн рублей. По предварительной оценке, сумма завышения составила более 100 млн руб.
Именно так. Акты были подписаны, работы не выполнены.
Поэтому и удивляет ситуация.
Причина — попытка завести титульного генподрядчика, отдать ему крупные лоты в целях раздачи субподрядчикам, заработать на генподряде, рискуя итоговым результатом. В итоге, возможно, кинуть субподрядчиков. Что и произошло.
Ответственность полностью возлагаю на Павла Юхвидина.
Имел.
Надо дать руководству фонда капитального ремонта работать самостоятельно, руководствуясь лучшими практиками в стране. Не менять менеджмент фонда в течение 2−3 лет и оказывать им 110% содействие.