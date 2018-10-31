Ярославль, 31 октября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Ярославский Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов пытается внести в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Дельта Констракшн». Дело рассматривается комиссией регионального УФАС. Своё мнение по этому поводу высказал депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом директор регионального фонда капремонта Олег Ненилин.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

Претензии ФКР обоснованы на 110%, это нужно было сделать еще в начале 2018 года, поскольку срывы контрактов произошли еще в 2017 году.

Это десятки домов и суммы, исчисляемые десятками млн рублей. По предварительной оценке, сумма завышения составила более 100 млн руб.

Именно так. Акты были подписаны, работы не выполнены.

Поэтому и удивляет ситуация.

Причина — попытка завести титульного генподрядчика, отдать ему крупные лоты в целях раздачи субподрядчикам, заработать на генподряде, рискуя итоговым результатом. В итоге, возможно, кинуть субподрядчиков. Что и произошло.

Ответственность полностью возлагаю на Павла Юхвидина.

Имел.

Надо дать руководству фонда капитального ремонта работать самостоятельно, руководствуясь лучшими практиками в стране. Не менять менеджмент фонда в течение 2−3 лет и оказывать им 110% содействие.