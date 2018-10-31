Реконструкцию аэродрома Челябинска начнут в ноябре
Челябинск, 31 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Реконструкция аэродрома Челябинска будет начата в ноябре. Об этом журналистам заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Челябинский аэропорт. Взлётно-посадочная полоса
По его словам, подрядчик уже привозит на место необходимые материалы и технику.
Стоимость работ составит порядка 5 млрд рублей. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и возвести несколько аэродромных сооружений.
Работы планируется окончить до 2020 года. Напомним, летом 2020-го Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.