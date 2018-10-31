Якутск, 31 октября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В здании администрации Нижнеколымского района Якутии погиб пристегнутый наручниками к батарее мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Пытка в полиции

По предварительной версии, в ночь с 22 на 23 октября 2018 года 47-летний мужчина был задержан за мелкое хулиганство. Участковый уполномоченный полиции, сообщает пресс-служба СКР, пристегнул гражданина наручниками за кисть к радиатору отопления в кабинете социального работника и ушел.

«Утром 23 октября 2018 года работником администрации был обнаружен прорыв системы отопления в кабинете, где находился задержанный, обусловленный сорванным краном радиатора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина скончался от термического шока. В настоящее время ведется следствие.