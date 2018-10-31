Калуга, 31 октября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Через калужский аэропорт проходит огромный пассажиропоток, поэтому воздушной гавани нужно имя, чтобы люди знали того, кто прославил область. Об этом заявила председатель общественной палаты Калужской области Галина Донченкова в ходе обсуждения проекта «Великие имена России», сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM.

Airkaluga.ru Международный аэропорт в Калуге

Калужский регион присоединился к всероссийскому конкурсу «Великие имена России», где аэропортам в 45 городов страны дают «вторые» имена. В Калуге инициативная группа общественников предложила для голосования десять фамилий известных людей, связанных с городом и областью. В списках — ученый Константин Циолковский, военачальник Георгий Жуков, почетный гражданин Калуги, дважды герой Советского Союза Александр Карпов, биофизик Александр Чижевский, поэт и бард Булат Окуджава, лётчик-космонавт Павел Беляев.

Общественники также предлагали назвать калужский аэропорт именами: композитора Серафима Туликова, автора песни «Здравствуй, милая Калуга», изобретателя Павла Голубицкого, математика Пафнутия Чебышева, главы Калужского наместничества Михаила Кречетникова, великого князя Московского Ивана III, супруги Александра Пушкина Натальи Гончаровой и первого президента РАН Екатерины Воронцовой-Дашковой.

12 ноября 2018 года калужане выберут имя аэропорта. Именно тогда стартует голосование на сайте «Великие имена России».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, мнение министра культуры России Владимира Мединского, предложившего присвоить Международному аэропорту в Калуге имя маршала Победы Георгия Жукова, было неоднозначно встречено калужанами. Так, уполномоченный по правам человека в Калужской области, известный в регионе краевед Юрий Зельников заявил, что более правильным и логичным будет присвоить аэропорту имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге.