Село Ижма, Коми, 31 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Строительство полигона ТБО в Ижме, вызвавшего несколько лет назад общественный резонанс, будет продолжено. В ближайшие четыре года на строительство полигона из республиканского и местного бюджетов выделят 210 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госсовете Республики Коми, где накануне состоялось обсуждение проблемы утилизации отходов.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

Напомним, полигон для хранения ТБО должен был появиться недалеко от Ижмы еще в 2016 году. Однако планы по реализации проекта вызвали протесты у местных жителей. В результате переговоров между властью и населением был выбран участок для размещения полигона. Стоимость проекта тогда оценили в 56 млн рублей. Строительство началось только в 2018 году.

Добавим, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в ближайшие три года планируется построить мусоросортировочные комплексы в Сыктывкаре, Ухте и Емве.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты северян вызвала мусорная стройка на юге Архангельской области. Жители Коми присоединились к сбору подписей и протестным пикетам против строительства экотехнопарка, сутью работы которого станет хранение мусора, привезенного из Москвы.

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