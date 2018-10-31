Ярославль, 31 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Власти Ярославля намерены отказаться от собственного музея — муниципального Музея истории города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник, близкий к органам местного самоуправления Ярославля.

Фото страницы музея в Facebook Музей истории Ярославля

Сейчас музей финансируется из городского бюджета в сумме около 20 млн рублей в год. Городские власти намерены отказаться от этих расходов в связи с кризисом городского бюджета. Самостоятельно музей зарабатывает лишь около 4,5 млн рублей в год.

Сейчас решается, что будет со зданием, фондами и сотрудниками. Ожидается, что в целом музей будет присоединен к Ярославскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику, филиалом которого он и был до 1998 года.

Филиал музея истории города — музей поэта Максима Богдановича — планируют отдать литературно-мемориальному музею-заповеднику Н. А. Некрасова «Карабиха», руководствуясь логикой, что и Богданович, и Некрасов — поэты. Менее понятна судьба выставочного зала имени Николая Нужина, который также является филиалом музея истории города. На него недавно претендовал ярославский коллекционер оружия, но после протестов работников культуры эти планы были свернуты.

Наибольшую материальную ценность представляет собой главное здание музея — бывшая усадьба купца Василия Кузнецова на Волжской набережной. По некоторым данным, его не планируют отдавать музею-заповеднику, а хотят продать либо отдать в аренду.

Неясна пока и судьба сотрудников муниципального музея. По данным на 2016 год там работали более 70 человек. ИА REGNUM ждет официальных комментариев от мэрии города Ярославля.