Архангельск, 31 октября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Погибшим у здания ФСБ в Архангельске 31 октября оказался предполагаемый виновник взрыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к ведомству.

Виктория Перегуд ИА Красная Весна Террор

Молодой человек погиб спустя несколько минут, в то время, когда ему пытались оказать помощь.

Напомним, утром в среду в Архангельске у здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв. На месте работают спецслужбы. Движение по Троицкому проспекту в районе происшествия перекрыто.